«Они были в гостях»: в Новосибирске на пожаре сгорели 43-летний мужчина и 34-летняя женщина

В Новосибирске на пожаре погибли двое. Фото: МЧС по Новосибирской области

В Дзержинском районе Новосибирска произошла трагедия. В СНТ «Золотая горка» на улице Грекова загорелся двухквартирный дом. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области девять человек, в том числе двое детей, успели покинуть горящий дом. Под завалами нашли двоих погибших: 43-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. По предварительной информации, они были в гостях. Хозяйка дома с детьми успела выбежать на улицу.

— Это произошло 27 сентября в 03:30. Когда пожарные приехали в месту происшествия, дом и надворные постройки горели открытым огнем, который перекинулся на соседний дом, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Огонь уничтожил два дома. Фото: МЧС по Новосибирской области

Огонь уничтожил два жилых дома. Предварительная причина пожара — замкнуло электропроводку.

В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку. Следователи установят точную причину гибели мужчины и женщины.

Напомним, в июле 16-летний подросток и его друг из Колыванского района спас из горящего дома пятерых детей. Их мама уехала в соседнее село в магазин и оставила мальчишек присматривать за ребятней. В сентябре мальчиков наградили спасатели медалью за «За доблесть и отвагу на пожаре».

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