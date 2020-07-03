Школьник спас пятерых братьев и сестер из горящего дома, пока их мама была в магазине

15-летний подросток из Колыванского района Новосибирской области вытащил своих братьев и сестер из горящего дома. Трагедия произошла в деревне Малая Черемшанка. Из-за пожара без крыши над головой осталась мать-одиночка с шестью детьми.

Пожар случился из-за того, что на веранде загорелась проводка. В это время мама семейства Лидия Никонова уехала в магазин в соседнее село. Дома остались шестеро детей. 15-летний Сережа — за главного. Староста села Лидия Орлова рассказала, как жители узнали о пожаре.

— Я пошла на избирательный участок наблюдателем. Только зашла, и через пару минут звонит соседка — говорит, что на моей улице дом горит. Я тут же вызвала пожарных из соседнего села, — рассказала КП-Новосибирск староста села Лидия Орлова. — Мы знали, что в том доме живут Никоновы, детки мал мала меньше. Кинулись туда.

Дом вспыхнул будто спичка. Пламя охватило входную дверь, веранду, крышу. Все дети были внутри. Самой младшей, Кате, всего 1,5 года, Рае — 3, Лизе — 4, Андрею — 7, Коле — 10 лет. Ребята уже начали задыхаться от дыма, но старший, Сергей, взял все в свои руки. 15-летний мальчишка рассказал, как спас своих сестричек и братишек.

— Когда почувствовали дым, мы все собрались в одной комнате. Я сначала открыл дверь на веранду, но оттуда повалил дым. Стало понятно: путь наружу отрезан. Я открыл окно в дальней комнате и стал братьев вместе с сестрами вытаскивать из горящего дома, — описывает Сергей. — На моем месте любой поступил бы так же.

От дома многодетной мамы не осталось ничего, кроме голых стен. Фото: личный архив героя.

Молодец Сергей, не растерялся! Парень только перешел в девятый класс. В школе деревенский мальчишка учится хорошо, дома — первый мамин помощник.

— Когда семья осталась без отца, Сережа, как старший, взял на себя всю мужскую работу. И моет, и за скотиной ухаживает, и за огородом приглядывает. Руки у него золотые. С отчимом они забор недавно построили. Соседям всегда на помощь приходит, если попросят, — говорит Лидия Орлова. Глава села гордится, что в Черемшанке, оказывается, живет настоящий герой.

К слову, и остальные жители села не промах. Начали помогать Никоновым. Дом многодетной семьи сгорел дотла и восстановлению не подлежит. Пламя унесло с собой все детские вещи, документы, бытовую технику. А ведь многодетная мама только-только начала обустраивать дом. Провела воду, установила туалет, душевую кабину, поставила пластиковые окна.

— Мы не бросили Лиду на улице — местная администрация выделила домик. Жители помогли кто чем смог: принесли продукты, одежду для детей, плитку, — перечисляет староста села Лидия.

Но погорельцам до сих пор требуется помощь. Из-за пожара они остались ни с чем. Многодетная семья нуждается в стиральной машине, холодильнике, плите. Для детей нужна одежда, обувь. Если вы хотите помочь, звоните старосте села Лидии Григорьевне по телефону 8-913-937-94-56.

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