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"Страшно было потом": школьников, спасших на пожаре пятерых детей под Новосибирском, наградили медалью

Подростки рассказали, что чувствовали, когда выбирались из полыхающего дома
Ульяна ДЖАНКОВА
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Два друга вынесли пятерых детей из горящего дома. Фото: личный архив/МЧС по Новосибирской области

Два друга вынесли пятерых детей из горящего дома. Фото: личный архив/МЧС по Новосибирской области

Новосибирские спасатели вручили медаль «За доблесть и отвагу на пожаре» двум 15-летним мальчикам. Подростки вынесли из горящего дома пятерых детей.

Пожар произошел в начале июля в деревне Малая Черемшанка Колыванского района Новосибирской области.

Мама оставила детей со старшим братом Сергеем Тереховым, а сама поехала в магазин в соседнее село. В это время у мальчика в гостях был друг Максим Шевченко.

Дети почувствовали запах дыма. Сергей попытался открыть входную дверь, но веранда уже была охвачена огнём и в дом начал поступать едкий дым, от которого дети стали задыхаться. Выйти через горящую веранду было уже невозможно. Подросток решил спасаться через окно.

Из горящего дома два друга спасли пятерых детей: двенадцатилетнего Николая, семилетнего Андрея, четырехлетнюю Лизу, двухлетнюю Раечку и годовалую Катюшу.

- Страшно не было, мы ж об этом вообще не думали, просто спасались. Потом стало страшно, когда дом сгорел совсем. И когда понял, что могло случиться со мной и с ним, - рассказал Сергей Терехов.

Семье региональное правительство решило купить дом за 5 миллионов рублей. В нем они будут жить по договору соцнайма.

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