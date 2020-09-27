Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске растет заболеваемость COVID-19, дезинфекция в общественном транспорте продолжается Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 сентября 2020 года наглядно демонстрирует, что заболевшие коронавирусом есть в каждом районе.

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 72 человека. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 12854 человека, среди них было 758 зараженных детей.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 496 взрослых, — сообщает региональный оперштаб. - В больницах Новосибирска таких пациентов больше — 1376 человек.

Есть и хорошие новости: 84 пациента излечились и были выписаны из больниц за минувшие сутки.

Напомним, что в Новосибирске продолжает действовать масочный режим. Оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что обязательное ношение масок продлится до 30 октября. Без маски нельзя появляться в торговых центрах, общественном транспорте, магазинах.

Карта распространениря коронавируса в Новосибирской области.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru