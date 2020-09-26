В «Векторе» не исключают, что вакцина поможет выработать пожизненный иммунитет к коронавирусу

Вакцину уже испытали на добровольцах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В научном центре «Вектор» не исключают возможность, что вакцина поможет выработать пожизненный иммунитет к коронавирусу. Об этом стало известно из фильма «Опасный вирус. Вакцины», который вышел на канале «Россия 1».

— Мы исследуем иммуногенность у добровольцев, завершая сроком в девять месяцев. Мы ожидаем использование аналогичной схемы, как используется вакцина против клещевого энцефалита, когда после цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года, — рассказал в интервью с Наили Аскер-заде Ринат Максютов, генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор».

В свою очередь Александр Гинцбург, академик, директор центра имени Гамалеи высказал свою точку зрения насчет продолжительности работы вакцины.

— Сейчас трудно ответить на вопрос о длительности срока действия иммунитета после применении вакцины. Возможно, что защита у вакцинированных будет на более длительный срок, но это все можно будет установить только путем эксперимента, — подчеркнул Александр Гинцбург.

Напомним, что «Вектор» уже проводит испытание вакцины «ЭпиВакКорона» на добровольцах. Для этого они набирали 100 человек. Первым 14 ввели вакцину, а остальных 86 человек разделили на два «лагеря»: одним ввели препарат, а другим «плацебо».

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