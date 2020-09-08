Ученые-математики: до второй волны коронавируса осталось меньше недели

Ученые прогнозируют, что больных станет больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в России выявили более 5 тысяч новых заболевших коронавирусом — это в два раза меньше, чем на пике, в мае. Но ученые дают прогноз: похоже, цифры снова будут расти, поэтому расслабляться рано. Меньше чем через неделю нас ждет вторая волна эпидемии, об этом «Комсомолке» заявила научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько.

— По всей стране вторая волна коронавируса начнется с 14 сентября, — дала неутешительный прогноз КП-Новосибирск Ольга Криворотько.

Как математики считали? Ученые взяли за основу модель расчетов, предоставленную китайскими коллегами. Это уравнения и формулы с несколькими неизвестными. Вместо переменных подставляешь цифры: к примеру, число восприимчивых к коронавирусу людей, инфицированных без симптомов, количество больных с симптомами и умерших от болезни. Да, схема неидеальная — к примеру, не учитывается движение между городами или странами (авиасообщения уже открыты). Математики сами об этом говорят, но подчеркивают, что модель вполне рабочая. Данный в августе прогноз о том, что с сентября цифры начнут постепенно расти, — сбывается (в августе было зарегистрировано меньше 5 тысяч случаев в сутки, с сентября эта цифра растет). Неужели из-за 1 сентября и того, что дети пошли в школу?

Кандидат физико-математических наук Ольга Криворотько. Фото: https://icmmg.nsc.ru/

— Открытие школ и садов повлияло на статистику и повлияет еще, но незначительно, так как вероятность проявления заболевания у детей (а значит, и их тестирования) минимальна. Также дети являются пассивными переносчиками с относительно небольшой вирусной нагрузкой, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Криворотько. — Открытие торговых центров и возможные сезонные вирусные заболевания в большей мере привносят изменения в ситуацию с коронавирусом. То есть снятие мер (открытие торговых центров, границ и публичных мест) определенно влияет на ситуацию с заболеванием хотя бы по причине того, что группового иммунитета пока не получено, а люди друг с другом контактируют все чаще.

Серьезный всплеск заболеваемости мы увидим, по словам ученых, к концу сентября, но это вовсе не будет означать, что это пик второй волны.

— Соблюдение социальной дистанции, личная гигиена (элементарное мытье рук) и ношение масок — весомые инструменты в сдерживании коронавируса, — обращает внимание Ольга Криворотько.

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