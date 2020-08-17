«Ребята чувствуют себя хорошо, девчонки в волейбол играют»: в «Векторе» рассказали о втором этапе испытания вакцины от коронавируса

Помещение напоминает бункер. Фото: Анна ПАШАГИНА

В научном центре «Вектор» начался второй этап испытания вакцины от коронавируса. Как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, препарат уже поставили добровольцам. Все переносят его отлично, никаких осложнений у людей нет. Сибиряки проходили тщательный отбор, прежде чем стать подопытными. Как это было и что сейчас происходит с добровольцами, в материале КП-Новосибирск.

Сегодня, 17 августа, в рамках второго этапа 86 добровольцев госпитализированы для тестирования вакцины от коронавируса. Перед этим они прошли один из важных этапов — медицинский осмотр. Сибиряков проверяли так, будто завтра отправят в космос — анализ крови, ЭКГ, УЗИ, проверка объема легких, измеряли рост и вес, заставляли дуть в алкотестер.

— 14 человек уже лежат в стационаре. Им поставили вакцину, ребята чувствуют себя хорошо, девчонки в волейбол играют, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск врачи.

Обязательное условие тех, кто лег в стационар, — подписание договора. В нем идет речь о самой вакцине «ЭпиВакКороне», рассказывают, зачем нужно это испытание, расписаны выявленные побочные эффекты и какие правила должны соблюдать добровольцы. К примеру, нельзя покидать территорию больницы, употреблять алкоголь, а при сексе нужно предохраняться.

Как выяснили корреспонденты «КП»-Новосибирск» в договоре также написано: «Вас разделят на две группы. 43 людям введут вакцину, а 43 плацебо. Никто из добровольцев не будет знать, какой препарат ему поставили».

Условия для госпитализации, как в санатории. Сибирякам обещают пятиразовое питание, wi-fi, спортзал с тренажерами. Пробыть в «заключении» сибирякам придется 23 дня. Они смогут общаться с родственниками, рассказывать как у них дела, но только по телефону. Свидания запрещены, а вот посылки вам передавать могут.

Еще один пункт — оплата, за участие в эксперименты — 148 тысяч рублей на руки. Эту сумму дадут каждому добровольцу и независимо от того, какой препарат ввели человеку. Так же жизнь каждого пациента застрахуют, а вот на какую сумму, договор умалчивает.

После выписки добровольцам еще несколько дней придется наблюдаться у своего врача, который курировал его весь эксперимент.

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