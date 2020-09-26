Председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска арестовали на 2 месяца

Дмитрий Лобыня будет под арестом до 25 ноября 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрию Лобыне, председателю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска избрали меру пресечения. Об этом сообщили на сайте Центрального районного суда.

— Центральным районым судом г. Новосибирска Дмитрию Лобыне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 25.11.2020, — сообщают в пресс-службе суда.

Напомним, что чиновника задержали 25 сентября. Только сегодня, 26 числа, стало известно, что сибиряка подозревают во взяточничестве. Как рассказали в пресс-службе регионального Следственного Комитета, Дмитрия Лобыню обвиняют в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, после получения денежных средств Дмитрий Лобыня подписал бумаги о том, чтобы установили рекламные конструкции, которые не соответствуют нормам.

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