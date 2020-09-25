«Она уже замужем»: поиски пропавшей в Волгограде школьницы привели в Новосибирск и завершились полной неожиданностью

9 месяцев назад школьница вышла выносить мусор и пропала. Фото: предоставлено родственниками пропавшей

Новосибирские полицейские нашли пропавшую девочку-подростка спустя 7 месяцев поисков. Напомним, 16-летняя школьница бросила семью и 14 февраля сбежала из города Волжского с паспортом и телефоном. О пропаже заявила мать девочки.

Поиски девочки долгое время не давали никаких результатов, и следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако вскоре местные полицейские узнали, что похожая девушка может скрываться в Новосибирске — но под чужим именем и фамилией. В сентябре волгоградцы выехали в Сибирь и совместно с коллегами из ГУ МВД по Новосибирской области задержали беглянку.

—Она жила у молодого человека дома на улице Кирова. Он старшее ее, но девушка не заявляла претензий по поводу насилия и удержания. Она уже неофициально вышла замуж, такие у цыган народные законы, — сообщили «КП-Новосибирск» в ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительным данным, 16-летняя девушка осталась жить с родителями жениха в Новосибирске.

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