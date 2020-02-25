«Дядя, я люблю тебя!»: 15-летняя школьница сбежала с мужем своей тети в другую страну

15-летнюю девятиклассницу из казахстанского Павлодара Виталину Дмитриеву* искали по всей стране больше полугода. Бабушка девочки плакалась местным журналистам.

- Внучка сбежала с зятем! Девочка - золотая, хорошистка, а он - манипулянт! - рассказывала Галина Дмитриева*.

Девочка подросла, и на нее стал засматриваться дядя. Фото: соцсети.

5 мая школьница собрала сумку и незаметно ушмыгнула из дома. Не остановило ее даже то, что она болеет диабетом и ей постоянно нужны инсулин и другие лекарства. Вместе с ней пропал и 35-летний Дмитрий Кириевский*, муж сестры ее матери.

Чтобы понять, как такое возможно, надо представить условия, в которых росла Вита. Мама девочки - неблагополучная, лишена родительских прав семь лет назад, поэтому Виталина жила в частном доме у бабушки. Там же проживала еще одна дочь пенсионерки - тетя Виты - вместе со своим супругом Дмитрием. У пары были маленькие дети.

Девочка нянчит сына своей тети.

На странице у Кириевского до сих пор много фотографий, где он в обнимку то с сыновьями, то с маленькой Витой. Та посвящала детям дяди и тети трогательные стихи и выкладывала их в соцсети.

«Дениска - словно солнце над нами. Дениска - это просто цветок. Дениска изучает весь мир под ногами. И с каждым днем снова растет», - писала она одному из сыновей Дмитрия.

Стихотворение, которое школьница писала своему маленькому брату. Фото: соцсети.

Дмитрий в ответ нежно обнимал племянницу. Все были уверены - по-отечески. Даже тетя Виты писала, ничего не подозревая:

- Наша отличница! Нянечка наша с братиком! Наша красавица окончила седьмой класс!

Виталина взрослела, а семейная лирика вскоре сменилась на любовную. Дядя стал заглядываться на племянницу. В семье начались скандалы. Накануне побега тетя девочки выложила говорящий статус: «Прошла любовь - завяли помидоры, любовный пыл у муженька утих, с работы возвращается не скоро, заглядываться стал на молодых…». Вскоре случился тот самый побег из дома.

Жена была уверена в муже. Фото: соцсети.

- Несовершеннолетняя со своим знакомым 1984 года рождения незаконно, пешком, пересекли государственную границу с Российской Федерацией и умышленно скрываются на территории города Новосибирска, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Границу перешли в районе Купинского района. Добрались до Новосибирска. Здесь о том, что они дядя и племянница, никому не говорили ни слова.

- Сняли квартиру в Дзержинском районе Новосибирска. Стали, как говорят, стоить любовь, семью. Он, с его слов, подрабатывал на стройке. Неофициально. Она ждала его дома, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Дмитрий вместе с Виталиной. Фото: соцсети.

Чтобы вычислить местоположение парочки, понадобилось девять месяцев. И вот влюбленных взяли прямо в съемном жилье.

- Она плакала, конечно, была в шоке. Говорит: «Люблю, не виноват он». Девочкой сразу российские пэдээнщики занялись. Дмитрия же поместили в СИЗО, в Казахстане против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК Республики Казахстан «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Скоро его ждет экстрадирование в Павлодар. Девочку уже отправили в Казахстан, с ней работают местная опека и психологи, - добавляет наш источник.

* Имена героев изменены по этическим соображениям и по требованиям законодательства.

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