2020-02-24T16:27:24+03:00
Общество

«Скрывалась девять месяцев»: павлодарскую школьницу нашли с мужчиной в Новосибирске

Девочка со знакомым пешком пересекли границу с Россией как нелегалы
Никита МАНЬКО
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Все это время школьница скрывалась на съемной квартиреВсе это время школьница скрывалась на съемной квартиреФото: Алена МАРТЫНОВА
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Новосибирские полицейские помогли вернуть домой 15-летнюю школьницу из Павлодара. Девятиклассница ушла от бабушки в мае прошлого года, ее искали девять месяцев. Преодолеть границу пешком помогал 35-летний знакомый.

Как стало известно КП-Новосибирск, школьница из Павлодара Виталина Димитрова (имя изменено — прим. авт.) ушла из дома накануне 9 мая и перестала выходить на связь с родителями. Бабушка девочки подала заявление в полицию. Тогда девятиклассницу не нашли, и она была объявлена в межгосударственный розыск. По данным пресс-службы департамента внутренних дел Павлодарской области, девочка сбежала с 35-летним знакомым, мужчина с ребенком пешком пересекли границу с Россией.

Вскоре девочка начала проявлять активность в соцсетях — последний визит был 1 сентября 2019 года. Затем 1 февраля 2020 года новосибирские полицейские задержали пропавшую девочку на съемной квартире в Новосибирске.

— В настоящее время несовершеннолетняя возвращена в Республику Казахстан и передана под поручительство законного представителя — бабушки, — сообщили в ДВД Павлодарской области.

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Причины задержания официально не сообщаются.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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