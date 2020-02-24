Неприемлемая охота за гражданами России: в Испании задержали уроженку Новосибирской области

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:02:16+03:00

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В Испании задержана Олеся Красилова, родившаяся в Новосибирской области. Ее взятие под стражу может быть связано с обращением американской стороны, сообщают в Министерстве иностранных дел России. Известно, что Олеся работает во «Всероссийском центре карантина растений», это организация подчиняется Россельхознадзору. В Испанию девушка приехала по краткосрочной командировке в составе делегации. 14 февраля ее задержали в испанском аэропорту Тенерифе-Южный, взяли под стражу и поместили в исправительное учреждение на острове Тенерифе. Материалы дела переданы в суд.

Представители российского консульства посетили Олесю, передали ей теплые вещи, средства личной гигиены.

— По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру, — комментирует российский МИД.

В Министерстве обещают разобраться в ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU