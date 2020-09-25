«Какой ты нежный»: голый бородач в ванне с пеной спародировал красоток

Бородач снялся в новой фотопародии. Фото: mrwed54

Новосибирский фотограф Михаил Решетников опубликовал новую серию снимков с брутальным бородачом Сергеем. На этот раз сибиряк спародировал красоток в ванне с пеной. Вышло забавно.

— Какой ты нежный, — отреагировали подписчики фотографа.

Это уже не первая пародия бородача на популярные позы девушек. Фото: mrwed54

Михаил Решетников рассказал, как пришла идея сделать пародию в ванне.

— Эти снимки были сделаны еще в преддверии Нового года, а показали только сейчас. Тогда мы впервые сделали пародию на популярные позы и образы девушек. Мы знали, что в судии есть ванна, поэтому захватили с собой пену, — рассказал КП-Новосибирск Михаил.

У девушек пародии вызывают восторг. Фото: mrwed54

В портфолио бородача есть не только новогодняя пародийная фотосессия. Также Сергей показал, как фотографируются девушки на пляже. Снимки вызвали восторг у женской аудитории, их лишь смутило, что герой съемки волосатый, девушка себе такого на пляже точно не позволит, отметили они.

В скором времени новосибирец Михаил Решетников планирует сделать серию осенних снимков.

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