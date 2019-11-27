Если бы у Деда Мороза был инстаграм: сибиряк сделал фотопародию на девочек-«уточек»

Каждый год в начале декабря милые девушки начинают постить во всех соцсетях однообразные фото: вот они в свитерах с оленями, вот с цветной коробкой в руках. Выражение лиц тоже стандартное: губки - бантиком, бровки - домиком. Новосибирский фотограф Михаил Решетников решил немного расшевелить это однообразное болотце предновогоднего «Инстаграма». И устроил пародию на самые замыленные сюжеты. Сыграли на контрасте: позы, антураж тот же самый, но вместо симпатичной девушки - бородатый мужик в теле.

Сергей Викторович легко вошел в роль инфантильной барышни. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Первым делом Михаил решил найти модель. Написал в соцсетях пост о том, что ищет веселого, не в меру упитанного мужчину для юмористической фотосессии. Оперативно откликнулся Сергей Викторович - творческий человек. Он снимался в кино, клипах, занимается аэрографией.

- Он просто суперобаятельный, интересный, с оригинальной манерой общения, - рассказал КП-Новосибирск фотограф.

Бенгальские огни - самый популярный атрибут на подобных фотосессиях. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Парни решили с помощью ярких кадров подсказать людям, что типичные новогодние фотки - махровая банальность. Пора придумывать что-то оригинальное.

Михаил заранее подготовил костюм Деда Мороза, новогоднюю атрибутику. Все остальное Сергей Викторович сделал сам. На съемочной площадке творилось настоящее волшебство. Угрюмый рыжебородый мужик перевоплотился в инфантильную девчушку. Естественно, внутренне, а не внешне.

Сергей выдавал позы и образы один за другим. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

- Это была полная импровизация. Сергей - идеальная модель. Мне оставалось просто нажимать на кнопочки и делать кадры, - вспоминает Михали Решетников.

Может, и не Киану, но драматизма хватает! Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Сергей рассказывает: съемка длилась всего пару часов. В образ войти было несложно:

- У меня есть кое-какой актерский опыт. Снимался в фильмах местных режиссеров, в простеньких клипах. Конечно, до Киану Ривза мне далеко, но я стремлюсь!

Так девушки изображают удивление… Сергей только повторил. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

- Это просто пародийный образ, - уверяет фотограф. - Решил показать девушкам, как примерно они выглядят со стороны. Может, поймут, что снимки у елки в студиях - это банальщина, и им захочется чего-то нового.

Сергей считает, что иногда на новогодних кадрах не хватает реализма. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

- Сергей, а как еще на Новый год сфотографироваться? Какие у девчонок альтернативы есть? - спрашиваем у модели.

- Эти образы и роли, что у всех на виду, - когда все классно, успешно, дорого-богато, уже не радуют глаз. Иногда на простых людей посмотреть интереснее. Есть идеи на этот счет, но пока не буду ими делиться.

Съемка подняла настроение всем друзьям. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Сергей говорит, что никто из знакомых его за эксперимент не укорял. Наоборот, смеялись от души, хвалили за чувство юмора. Михаил же получил кучу лайков, репостов, предложений сделать другие оригинальные съемки.

На площадке царила полная импровизация. Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.

Чувствуя приближение новогоднего настроения, мы поинтересовались у подставного Дедули, что он попросил бы у Снегурочки на праздник.

- У меня одно желание: чтобы все были счастливы. Чем чаще люди вокруг улыбаются, тем счастливее я, - честно и искренне ответил Сережа. Прям как настоящий Дед Мороз.