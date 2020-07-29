«Ты же волосатый»: бородач в семейниках спародировал красоток на пляже

29 Июль 2020 2020-07-29T10:41:41+03:00

Восторженные девушки называли Серегу прирожденной моделью и просят сняться еще в какой-нибудь пародии

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Новосибирец Серега по просьбе фотографа Михаила Решетникова повторил самые популярные образы красоток на пляже. Фотосессия позабавила девчонок.

Здесь вам и фото с кремом от загара, снимок на песке, с парео и так далее.

Девчонки остались в восторге от фотосессии и попросили сделать еще снимки, теперь уже в салоне красоты. Фото: mrwed54

— Серега, ты же волосатый, — пишут сибиряку восторженные красотки.

В отличие от девушек Серега не стал заморачиваться с нарядом, пошел в чем был — майке и семейниках. Особый антураж на снимках создала борода брутального сибиряка.

Это не первая фотопародия Сереги. Фото: mrwed54

— Я загуглил в интернете: «Пляжная фотосессия». Выбрал самые популярные позы и попросил Серегу их воспроизвести, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Решетников.

Девушки посмотрели на себя со стороны и попросили сделать еще снимки, например, в салоне красоты.

С необычной моделью Михаил Решетников познакомился в соцсети. Фото: mrwed54

Напомним, это уже не первая пародия Сереги. В преддверии Нового года фотограф Михаил Решетников написал в соцсетях пост о том, что ищет веселого, не в меру упитанного мужчину для юмористической фотосессии. Оперативно откликнулся Серега — творческий человек. Он снимался в кино, клипах, занимается аэрографией. Так и познакомились.

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ИСТОЧНИК KP.RU