За информацию о 16-летнем мальчике, сбежавшем от бабушки, объявили вознаграждение

За информацию о пропавшем подростке следователи заплатят 100 тысяч рублей. Фото: «Лиза Алерт»

Стало известно, что з информацию о местонахождении 16-летенего подростка, сбежавшего от бабушки, следователи объявили вознаграждение.

Мальчик из Новосибирской области гостил у родных в селе Сорочино под Омском. В начале августа мальчик пропал днем, вышел на улице и не вернулся. Родные предполагает, что подросток мог отправиться домой к родителям, скорее всего автостопом, но до сих пор о нем ничего неизвестно.

— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и условия жизни мальчика. Тем, кто сообщит значимую для следствия информацию о месте нахождения ребенка, будет выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в СК по Омской области.

Мама подростка записала к сыну видеобращение. Женщина просила ребенка выйти с ней на связь и не прятаться.

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