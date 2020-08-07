«Прошу тебя, не надо прятаться»: сибирячка обратилась к 16-летнему сыну, сбежавшему от бабушки

Мама пропавшего под Омском подростка обратилась к нему. Фото: стоп-кадр

Мама 16-летнего Виталия Некрсова приехала из Новосибирска в село Сорочино, которое находится под Омском. Там ее сын гостил у бабушки, но 3 августа он сбежал из дома. До сих пор о месте его нахождении ничего неизвестно. Мама подростка записала ролик, в котором обратилась к сыну.

— Сынок, дорогой, я уже приехала в село Сорочино к бабушке. Я очень тебя прошу, пожалуйста, отзовись, найди способы связаться со мной или с папой, найди сотрудников полиции, найди просто телефон, у кого-то попроси, позвони и расскажи, где ты находишься, куда я могу приехать и тебя забрать. Мы тебя очень любим. Не надо прятаться, все будет хорошо, я обещаю, — говорит мама на видео.

Ролик опубликован в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, о пропаже парня в полицию заявила жительница села Сорочино. Мальчик пропал днем, вышел на улице и не вернулся. Родные предполагает, что подросток мог отправиться домой к родителям, скорее всего автостопом.

Приметы подростка: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий.

Был одет в футболку темно-синего цвета, шорты красного цвета с изображением пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите по телефонам: 79-33-90 или 02. Также вы можете обратиться к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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