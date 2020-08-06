Новосибирские полицейские ищут 16-летнего подростка, сбежавшего от бабушки

Подросток сбежал из деревни под Омском и отправился в Новосибирск. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Омской области

Полицейские сразу двух регионов разыскивают 16-летнего Виталия Некрасова. Подросток пропал 3 августа. Он гостил у родных в селе Сорочино под Омском. Сам мальчик живет в Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Омской области.

— О пропаже парня в полицию заявила жительница села Сорочино. Мальчик пропал днем, вышел на улице и не вернулся. Третий день ничего неизвестно о его местонахождении. Родные предполагает, что подросток мог отправиться домой к родителям, скорее всего автостопом. Полицейские осмотрели заброшенные строения, близлежащие водоемы и лес. Они проверяют вокзалы. Ориентировку передали таксистам и водителям общественного транспорта, — рассказали в ведомстве.

Также всех автомобилистов, проезжающих по трассе М-51, просят быть внимательными, вдруг они заметят пропавшего подростка.

Приметы подростка: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий.

Был одет в футболку темно-синего цвета, шорты красного цвета с изображением пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, сообщите по телефонам: 79-33-90 или 02. Также вы можете обратиться к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

Напомним, ранее новосибирские полицейские всю ночь искали двух сестер, сбежавших из дома от мамы. Они отправились к бабушке, чтобы пожаловаться на родительницу.

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