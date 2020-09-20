Поиски известного пропавшего ученого привели на кладбище и завершились трагедией

87-летнего Геннадия Ивановича Кулакова нашли возле кладбища. Фото: «Лиза Алерт».

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что завершены поиски пропавшего новосибирского ученого - 87-летнего Геннадия Ивановича Кулакова. Доктор технических наук пропал 3 марта: сел на автобус, который курсирует между Академгородком и Кольцово, и так и не вернулся.

В Институте горного дела СО РАН Геннадий Иванович Кулаков сначала работал младшим научным сотрудником, с 2003 года — главным научным сотрудником лаборатории механики горных пород. Он автор и соавтор около 370 печатных научных трудов, которые широко известны в России и за рубежом. Все полгода близкие верили, что пожилого мужчину удастся найти, но, увы, этому не суждено было сбыться.

- Его тело нашли возле Южного кладбища в Советском районе, - рассказали в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. - У погибшего мужчины обнаружили записку с данными, которые позволили предположить, что это Геннадий Кулаков. По данным следствия, новосибирец всегда носил ее на случай пропажи.

Что стало причиной смерти новосибирского ученого, станет ясно после судебно-медицинской экспертизы.

КП-Новосибирск выражает исренние соболезнования близким Геннадия Кулакова.

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По сведениям поисковиков, мужчина может находиться в микрорайоне «Щ» (подробнее).

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