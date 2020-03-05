«Объявлен срочный сбор»: рассказываем, как идут поиски пропавшего в Новосибирске ученого

5 Март 2020 2020-03-05T14:48:56+03:00

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Волонтеры объявили срочный сбор на поиск пропавшего в Новосибирске Кулакова Геннадия Ивановича. По сведениям поисковиков, мужчина может находиться в микрорайоне «Щ».

— Дедушка — доктор технических наук, как обычно вышел с работы 3 марта, по словам коллег и охраны, в 18:10. Домой он обычно едет на автобусе №8, водители и кондукторы его знают, по их словам, вчера вечером в автобус не садился. Раньше были кратковременные провалы в памяти в силу возраста — 88 лет, но вот так он никогда не пропадал. В той местности достаточно легко заблудиться: там большая территория, поле, лес, много дорог и гаражей. Нам очень нужны люди! — сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

Как стало известно КП-Новосибирск, вероятнее всего, в день своего исчезновения, дедушка просто запутался в транспорте. Пытаясь попасть домой, он мог выбрать не тот маршрут и уехать в другую сторону или проехать свою остановку. Позже очевидцы рассказывали о том, что видели его утром в микрорайоне «Щ».

В настоящее время волонтеры уже приступили к поискам мужчины. Все, желающие присоединиться к ним, могут связаться с инфоргом поиска Екатериной Флейтой — 8-913-907-17-84 или инфоргом по экипажам (для тех, кто пешком и ищет авто, чтобы уехать): Мария Чехарда 8-913-952-51-97. Кроме того, всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 или по единому номеру 112. Кроме того, всех, у кого могут быть записи с видеорегистраторов за период с 3 марта с 21:46 и до 6 утра 6 марта в районе ул Иванова (микрорайон Щ), дороги в Кольцово по Иванова и далее, волонтеры также просят сообщить об этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU