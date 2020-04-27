2020-04-27T14:13:21+03:00
Общество

«Проверили уже все овраги»: в Новосибирске пропал ученый, который сел в автобус до «Вектора»

Доктора технических наук ищут волонтеры и полиция с начала марта
Алена КУЛЕШОВА
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Ученого ищут волонтеры и полиция с 3 марта. Фото: "Лиза-Алерт"Ученого ищут волонтеры и полиция с 3 марта. Фото: "Лиза-Алерт"
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В Новосибирске продолжаются поиски 87-летнего Кулакова Геннадия Ивановича, пропавшего по пути домой. Ученого ищут волонтеры и полиция с 3 марта.

— Мы точно знаем, что в день своего исчезновения он ехал в автобусе, который курсирует между Академгородком и Кольцово. От проспекта Строителей, вероятного места, где он сел в автобус, до конечной «НПО Вектор», ровно 20 километров пути. И мы проверили этот маршрут не один раз, неоднократно выезжали на поиски, получали и отрабатывали свидетельства, продолжали распространение по сети. Результатов не было. В эти выходные на автономные задачи выехали наши поисковые группы. Мы снова проверили гаражи, овраги и обочины. Прошли лесные тропинки, проверили заброшенные дома и погреба. Нашли много открытых колодцев и забитых мусором водостоков, — сообщают в поисковом отряде «Лиза-Алерт Новосибирск».

Волонтеры проверили гаражи, овраги и обочины. Фото: "Лиза-Алерт"

Волонтеры проверили гаражи, овраги и обочины. Фото: "Лиза-Алерт"

Напомним, ранее КП-Новосибирск стало известно, что пропавший — доктор технических наук. По словам коллег и охраны, 3 марта он как обычно вышел с работы в 18:10. Раньше у Геннадия Ивановича случались провалы в памяти, однако подобным образом он никогда не пропадал.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Иванович или вы видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

Поисковики прошли лесные тропинки, проверили заброшенные дома и погреба. Фото: "Лиза-Алерт"

Поисковики прошли лесные тропинки, проверили заброшенные дома и погреба. Фото: "Лиза-Алерт"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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