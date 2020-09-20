Заболели пять детей: за сутки коронавирусом в Новосибирске заразился 61 человек

Медики говорят о том, что число заболевших увеличивается. Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске, увы, только растет. Как сообщили в оперативном штабе Новосибирской области, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 61 пациента, среди заболевших - пятеро детей.

- Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 739 детей, сейчас в больнице находятся 19 детей, заразибшихся коронавирусом, или у которых подозревают эту болезнь, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего с начала вспышки в регионе заразился 12471 человек:

- В больницах Новосибирска находятся 1148 взрослых пациентов с коронавирусом или подозрением на него, еще 426 сибиряков лечатся в районных больницах, - продолжают в оперативном штабе Новосибирской области.

Есть и хорошие новости: за сутки от коронавируса выздоровели еще 34 пациента. Общее число сибиряков, поборовших болезнь, - 11323 человека.

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