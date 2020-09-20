Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть болезнь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибирским врачам никак не удается одолеть пришедшую болезнь: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 сентября 2020 года. В регионе нет ни одного района, где не было бы больных COVID-19.

Карта распространения коронавируса.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, с начала вспышки в регионе заразились коронавирусом 12410 человек, 734 из них - это дети. За минувшие сутки было выявлено 54 новых пациента с коронавирусом. В тяжелом состоянии в реанимации сейчас находятся 43 человека, 8 сибиряков не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Увы, спасти медики смогли не всех: болезнь с начала эпидемии уже унесла жизни 410 человек, трое пациентов умерли за прошедший день.

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