Стало известно, когда в 61 дом Новосибирска вернется горячая вода

Так выглядит фрагмент трубы, который заменили на месте провала. Фото: пресс-служба СГК

В пятницу, 18 сентября, в Новосибирске закончили ремонт на улице Демьяна Бедного, где два дня назад образовалось озеро из кипятка. Жители 61 многоэтажки получат горячую воду к 12 часам.

— Мы заменили два 11-метровых участка на трубопроводах. Но еще предстоит восстановить канал, в котором находится теплотрасса: его полностью размыло водой. Работы продлятся до 5 октября, на снабжение жителей горячей водой это влиять не будет. Благоустройство территории и проезжую часть по улице Ольги Жилиной компания восстановит до 9 октября, — сообщили в пресс-службе СГК.

Напомним, порыв произошел 16 сентября. На проезжей части просел асфальт, и яму наполнил кипяток. Устранить порыв работники СГК обещали к 17 часам, но управились уже к утру.

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