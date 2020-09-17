Отключение горячей воды в Новосибирске: когда в 81 дом вернется кипяток

В Центральном районе Новосибирска отключили горячую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе 81 дом остался без горячей воды: отключение горячей воды в Новосибирске продлится до 18 сентября.

Подачу горячей воды ограничили в Центральном район города из-за порыва трубопровода на улице Демьяна Бедного.

Напомним, 16 сентября там на дороге образовалась яма, которая наполнилась кипятком.

— Две бригады СГК устраняют повреждение на трубопроводе по улице Демьяна Бедного. Сегодня в 13-30 им удалось сократить зону отключения горячего водоснабжения с 83 до 61 многоквартирного дома. Горячее водоснабжение двадцати двух домов уже восстановлено, — рассказали в СГК.

Ремонтные работы трубопровода продолжат 18 сентября. Закончить их планируют до 17.00. Спустя два часа, как починят

В течение 1-2 часов по окончании работ горячее водоснабжение 61 дома будет восстановлено.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ленинском районе горячую воду отключили в 747 домах. Горячая вода вновь появится в домах новосибирцев также 18 сентября.

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