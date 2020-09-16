«Повезло, что никто не ехал!»: в Новосибирске на дороге разлилось озеро с кипятком

В асфальте образовалась яма, которую заполнил кипяток. Фото: стоп-кадр

На улице Демьяна Бедного в Новосибирске прямо на проезжей части провалился асфальт, а из ямы вылился кипяток. Горячее озеро сняли очевидцы. Оно заняло всю полосу движения, машины пытаются проехать по другой половине дороги.

— Яма буквально за несколько минут появилась, — рассказала очевидица в группе «АСТ-54».

— Повезло, что никто не ехал и не шел! — ответили ей подписчики в комментариях.

В Сибирской генерирующей компании прокомментировали ситуацию.

— 16 сентября в 15:20 в СГК поступило сообщение о провале грунта в Центральном районе вблизи дома по адресу Демьяна Бедного, 52. Причиной стал порыв на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5. Сейчас место огорожено. Сотрудники СГК локализуют дефект и делают временную схему подключения горячего водоснабжения. В ближайшее время они определят, до какого дня закончат ремонт, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

Напомним, в конце августа новосибирец попал в «долину гейзеров» возле своего офиса: на парковке из-за порыва трубы разлился кипяток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кругом кипяток и густой пар»: новосибирец попал в «долину гейзеров» возле своего офиса

Горячая вода разлилась во дворе многоэтажки (подробнее)