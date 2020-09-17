Мама Давида Манукяна прокомментировала слухи о его расставании с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян вместе больше года. Фото: www.instagram.com/buzova86
Разговоры о расставании Давида Манукяна и ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой начались после того, как певица удалила несколько фото с возлюбленным со своей страницы в «Инстаграме». Подписчики заподозрили, что у пары начался разлад.
- Печально, - писали одни поклонники.
- А что это не удалила, - писали под оставшимися кадрами другие комментаторы.
Мы обратились за комментариями к близким Давида Манукяна, которые живут в его родном городе Новосибирске:
- Между ними была ссора, но о расставании ничего не слышали, - недоумевали они.
Точку во всех пересудах поставила мама Давида Манукяна:
- Сплетни, - коротко ответила Анна Манукян корреспондент КП-Новосибирск на вопрос о возможном разрыве Давида и Бузовой.
Напомним, Ольга стала встречаться с блогером Давой больше года назад: 7 августа они отметили годовщину в Сочи.
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