Сибиряк, из-за которого красавица-невеста ослепла и изменилась до неузнаваемости, не будет платить за ее лечение

Суд отказал слепой сибирячке в компенсации на лечение. Фото: www.instagram.com/mashulka_lebedeva/ Влад КОМЯКОВ.

Октябрьский районный суд Новосибирска отказался взыскать компенсацию за лечение сибирячки Марии Лебедевой, ослепшей после ДТП. За рулем машины сидел ее бывший жених.

Дело было рассмотрено 15 сентября.

КП-Новосибирск уже писала о том, что ослепшая в страшном ДТП сибирячка подала в суд на бывшего жениха, по вине которого стала инвалидом. Девушка хотела взыскать с него полмиллиона рублей на лечение и реабилитацию в Москве.

Напомним, сибирячка модельной внешности попала в аварию, когда за рулем автомобиля был ее парень Андрей. В пылу ссоры с ней он вылетел на перекресток на красный свет. На бешеной скорости в БМВ врезался внедорожник. Мария получила серьезные травмы. Она ослепла, ей раздробило тазовые кости, а длинные кудрявые волосы пришлось состричь из-за многочисленных ран на голове.

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