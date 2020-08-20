Новосибирская модель, ослепшая по вине жениха, подала на него в суд

Сибирячка будет добиваться от бывшего парня полумиллионной компенсации в суде. Фото: www.instagram.com/mashulka_lebedeva/ Влад КОМЯКОВ.

Сибирячка, потерявшая модельную внешность в аварии по вине своего парня, добивается от него полумиллионной компенсации в суде. Напомним, ранее он уже был осужден за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— Истцы просят взыскать с ответчика расходы на лечение, реабилитацию, по оплате за проезд Марии Лебедевой и ее сопровождающего к месту лечения в Москву, за найм в Москве квартиры для проживания, всего в общей сумме 577059,80 рублей. Рассмотрение этого дела назначено на 3 сентября, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, историю Марии Лебедевой КП-Новосибирск уже рассказывала подробно.Сибирячка модельной внешности попала в аварию, когда за рулем автомобиля был ее парень Андрей. В пылу ссоры с ней он вылетел на перекресток на красный свет. На бешеной скорости в БМВ врезался внедорожник. Мария получила очень серьезные травмы, изменившие ее отражение в зеркале и вообще жизнь. Маша потеряла зрение, ей раздробило тазовые кости, а длинные кудрявые волосы пришлось состричь из-за многочисленных ран на голове.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка с модельной внешностью ослепла и изменилась до неузнаваемости после страшного ДТП

Жених девушки, виновник аварии, перестал с ней общаться, перепродал машину, а Маша с болью и обидой учится жить заново (подробнее).

«Я его простила и мне стало легче» — сибирячка, попавшая в аварию по вине своего парня, рассталась с ним

Новосибирец устроил ДТП, в результате которого пассажирка — его любимая девушка — стала калекой и изменилась до неузнаваемости. После он расстался с ней. Сейчас Андрей раскаялся. Как изменились их отношения — об этом в материале КП-Новосибирск (подробнее).