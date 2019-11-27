«Я его простила»: парень бросил девушку, которая ослепла и изменилась до неузнаваемости по его вине

История Маши Лебедевой, девушки из Новосибирска, полтора года назад потрясла мир. Об этом писали даже в зарубежной прессе. Сибирячка модельной внешности попала в аварию, когда за рулем автомобиля был ее парень Андрей. Мария получила очень серьезные травмы, изменившие ее отражение в зеркале и вообще жизнь. Маша потеряла зрение, ей раздробило тазовые кости, а длинные кудрявые волосы пришлось состричь из-за многочисленных ран на голове. Вследствие постоянного приема таблеток девушка серьезно поправилась… Но внешность не главное, пройдя через настоящий ад и предательство близкого человека, девушка нашла в себе силы на прощение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/642958" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП, в результате которого серьезно пострадала сибирячка.

ВСПЫЛЬЧИВЫЙ ПАРЕНЬ

О том дне Мария уже рассказывала КП-Новосибирск. Девушка ушла наращивать ресницы, ее молодой человек остался ждать в машине. Времени прошло много, у Андрея из-за этого испортилось настроение - он ругался, когда вез подругу домой. Парень нажал на газ что есть мочи - дальше автокатастрофа, кровь, кома Маши, длительное восстановление.

Андрей сначала часто приходил в больницу к любимой, потом стал появляться все реже и реже. Машину, которая по документам была оформлена на девушку, починил и продал, а потом пропал вовсе. Родители Маши решили с ним судиться: все-таки он виновник аварии, должен как-то помогать с лечением. Суд обязал парня выплатить 800 тысяч рублей - помимо тех 300, которые он сам ранее отдал семье по своей воле.

Фото девушки до и после аварии облетели весь мир. Про Машу писали газеты, сайты, ее приглашали на телевидение. И девушка всегда говорила, что самое обидное и страшное в ее истории - это предательство любимого человека.

Маша и Андрей были красивой парой. Фото: www.instagram.com/mashulka_lebedeva/

«У МЕНЯ, НАВЕРНОЕ, ГОРДОСТИ НЕТ»

С того времени, как история была предана огласке, прошло полтора года. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Машей, чтобы узнать, изменилась ли ее жизнь.

В целом все по-прежнему. Зрение восстановить не удалось, не помогло даже экспериментальное лечение: зарубежные клиники не берутся помогать, говорят, случай слишком сложный. Несколько операций на тазовых костях дали свой результат - сейчас девушка чувствует себя немного лучше, говорит, собирается учиться играть на фортепиано, ей уже и синтезатор купили. А раньше об этом даже думать не могла: сидеть подолгу было просто невозможно из-за боли.

После телеэфиров телефон Маши разрывался. Ей звонили люди со всей страны, хотели поддержать. Девушка благодарна всем, кто тогда оказался неравнодушен к ее беде. Среди массы звонков от незнакомых людей определился и номер Андрея.

«Маша, у тебя все будет хорошо. Ты будешь такая же, как раньше. У тебя счастливое будущее», - такие комментарии девушке оставляют под ее старыми фото в «Инстаграме». Фото: www.instagram.com/mashulka_lebedeva/

- Он тогда просил прощение… И я его простила. Теперь не держу зла. Я устала от негатива. Это очень трудно - нести негатив в себе. Если в сердце держать злость и обиду - проще сдохнуть. Я простила Андрея, и мне легче стало. Я даже не знаю, как это объяснить, - призналась КП-Новосибирск Маша.

Андрей звонит не каждый день, но теперь не пропадает, интересуется здоровьем девушки, настроением. Молодые люди теперь просто друзья.

- Мама моя так и не смогла его простить, - говорит девушка, - и удивилась, что я смогла. Сначала сказала: «Я бы ни за что!» А я вот смогла. Может, у меня просто гордости нет?

А как поступили бы вы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/642798" frameborder="0"></iframe> Сибирячка, серьезно пострадавшая в ДТП, учится жить заново.Влад КОМЯКОВ

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