«Он его не пристегнул»: в Новосибирске виновнику ДТП, где погиб пассажир, дали срок

"ВАЗ" перевернулся на крышу, столкнувшись с "Мерседесом".
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Кировский районный суд отправил в колонию 25-летнего водителя, по вине которого в аварии погиб один пассажир и сильно пострадал другой.
— Ночью 8 декабря 2019 года водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21110», ехал по Октябрьскому мосту к улице Немировича-Данченко Он и его пассажиры не были пристегнуты. Водитель не справился с управлением, наткнулся на разделительную полосу и перевернулся, столкнувшись с автомобилем «Мерседес Бенц С230 Компрессор». В результате погиб пассажир, второму пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В суде сибиряк раскаялся и признал свою вину. Его приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, на 2,5 года запретили водить.
Напомним, страшная авария попала на видео. Перевернувшийся «ВАЗ» едва не задел другие авто. Новосибирцы посчитали, что авария произошла из-за плохого асфальта на мосту.
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