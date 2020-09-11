«Он его не пристегнул»: в Новосибирске виновнику ДТП, где погиб пассажир, дали срок

"ВАЗ" перевернулся на крышу, столкнувшись с "Мерседесом". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Кировский районный суд отправил в колонию 25-летнего водителя, по вине которого в аварии погиб один пассажир и сильно пострадал другой.

— Ночью 8 декабря 2019 года водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21110», ехал по Октябрьскому мосту к улице Немировича-Данченко Он и его пассажиры не были пристегнуты. Водитель не справился с управлением, наткнулся на разделительную полосу и перевернулся, столкнувшись с автомобилем «Мерседес Бенц С230 Компрессор». В результате погиб пассажир, второму пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В суде сибиряк раскаялся и признал свою вину. Его приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, на 2,5 года запретили водить.

Напомним, страшная авария попала на видео. Перевернувшийся «ВАЗ» едва не задел другие авто. Новосибирцы посчитали, что авария произошла из-за плохого асфальта на мосту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появилось видео жуткой аварии на Октябрьском мосту

В результате ДТП «ВАЗ-2111» перевернулся и врезался в «Мерседес» (подробнее)

«Это было жутко»: в Новосибирске лихач на легковушке протаранил «Мерседес»

После столкновения автомобиль перевернулся на крышу (подробнее)