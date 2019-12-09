2019-12-09T20:35:56+03:00
Происшествия

В сети появилось видео жуткой аварии на Октябрьском мосту

В результате ДТП «ВАЗ-2111» перевернулся и врезался в «Мерседес»
Алена КУЛЕШОВА
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Напомним, в результате страшного ДТП автомобиль «ВАЗ-2111» перевернулся и врезался в «Мерседес». Фото: "АСТ-54"Напомним, в результате страшного ДТП автомобиль «ВАЗ-2111» перевернулся и врезался в «Мерседес». Фото: "АСТ-54"
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В соцсетях появилось видео аварии, произошедшей на Октябрьском мосту в Новосибирске в ночь с воскресенья на понедельник, 9 декабря. Напомним, в результате страшного ДТП автомобиль «ВАЗ-2111» перевернулся и врезался в «Мерседес», ехавший по встречной полосе. Двоих пассажиров отечественного авто увезли в больницу в тяжелом состоянии.

— Момент ночной аварии попал в объектив видеорегистратора машины, проезжавшей рядом с местом, где произошло ДТП, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На кадрах записи видно, как автомобиль буквально подлетел на основании разграничительного барьера и опрокинулся на встречную полосу, где в него врезался седан «Mercedes-Benz C-Klasse».

В комментариях под постом пользователи соцсетей отметили, что одной из причин ДТП могло стать состояние дороги на этом участке:

— На этом мосту на дороге очень большие колеи, а в асфальте дыры.

— Действительно, дорога там плохая. Дорожное полотно в дырах, чуть ли не до арматуры.

— Нужно было водителю скорость снизить. Особенно, если участок сложный, — пишут люди.

Ночная авария на Октябрьском мосту в Новосибирске .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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