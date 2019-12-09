В сети появилось видео жуткой аварии на Октябрьском мосту
В соцсетях появилось видео аварии, произошедшей на Октябрьском мосту в Новосибирске в ночь с воскресенья на понедельник, 9 декабря. Напомним, в результате страшного ДТП автомобиль «ВАЗ-2111» перевернулся и врезался в «Мерседес», ехавший по встречной полосе. Двоих пассажиров отечественного авто увезли в больницу в тяжелом состоянии.
— Момент ночной аварии попал в объектив видеорегистратора машины, проезжавшей рядом с местом, где произошло ДТП, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — На кадрах записи видно, как автомобиль буквально подлетел на основании разграничительного барьера и опрокинулся на встречную полосу, где в него врезался седан «Mercedes-Benz C-Klasse».
В комментариях под постом пользователи соцсетей отметили, что одной из причин ДТП могло стать состояние дороги на этом участке:
— На этом мосту на дороге очень большие колеи, а в асфальте дыры.
— Действительно, дорога там плохая. Дорожное полотно в дырах, чуть ли не до арматуры.
— Нужно было водителю скорость снизить. Особенно, если участок сложный, — пишут люди.
Ночная авария на Октябрьском мосту в Новосибирске .
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ИСТОЧНИК KP.RU