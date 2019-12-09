2019-12-09T05:41:48+03:00
Происшествия

«Это было жутко»: в Новосибирске лихач на легковушке протаранил «Мерседес»

После столкновения автомобиль перевернулся на крышу
Ульяна ДЖАНКОВА
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ВАЗ перелетел разделительный барьер и столкнулся с встречным мерседесом. Фото: «АСТ-54»ВАЗ перелетел разделительный барьер и столкнулся с встречным мерседесом. Фото: «АСТ-54»
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В понедельник ночью, 9 декабря, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Все случилось на Октябрьском мосту. Там ВАЗ-2111 перевернулся и врезался в мерседес на встречной полосе. Двоих пассажиров отечественного авто увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщают в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Фото с жуткой аварии опубликованы в паблике.

«КП-Новосибирск» пообщались с очевидцем аварии: он чудом избежал столкновения.

Пассажиры отечественного авто в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Фото: «АСТ-54»

Пассажиры отечественного авто в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Фото: «АСТ-54»

— Я таксую. Перед тем, как случилась авария, также ехал по мосту, все было спокойно, потом услышал нарастающий шорох сзади. Хотел посмотреть в левое зеркало, но только повернул голову, вижу, как сзади меня в полете уже на крыше обгоняет этот ВАЗ. И дальше я видел, как он перелетел разделительный бетонный барьер и влетел в мерседес. Это было очень страшно. Я после этого даже не поехал больше никуда, — сообщил Алексей Ползиков.

По словам новосибирца, водитель ВАЗа летел порядка 100 километров в час и скорее всего, поймал яму.

Очевидцы, утверждают, что ВАЗ летел на большой скорости и словил яму ан мосту. Фото: «АСТ-54»

Очевидцы, утверждают, что ВАЗ летел на большой скорости и словил яму ан мосту. Фото: «АСТ-54»

В комментариях подписчики паблика пожаловались на плохой асфальт на Октябрьском мосту.

— Это очень жутко! Он чуть с моста в реку не улетел? Проезжали мимо, — пишут люди. — Там асфальт, как после бомбежки: под слоем снега не так ощутимо было, а сейчас почистили и кошмар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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