«Где моя вкусняшка?»: в зоопарке обед росомахи спрятали в траву и подвесили к дереву

В Новосибирском зоопарке показали, как кормят росомаху. Фото: Кадр из видео

В Новосибирском зоопарке показали, как росомаха по имени Нор добывает себе еду. Чтобы животные не расслаблялись и не забывали, что лакомства не всегда достаются просто так, сотрудникам зверинца приходится проявлять свою изобретательность.

— Росомахи известны своей силой и ловкостью. Они выносливы, умеют лазать по деревьям. Все эти качества позволяют росомахе добывать разнообразный корм. В условиях зоопарка росомахам, как и другим животным, корм достается меньшими усилиями. Но сотрудники зоопарка стараются делать так, чтобы у зверей было больше возможностей реализовывать инстинкты, — рассказали в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте. — Например, в вольере росомахи по имени Нор мы поместили подвесное деревянное приспособление, куда кладется корм. До обеда Нор использовал его как тренажер или игрушку: раскачивал новую деревянную штуку, висел на ней. Потом туда поместили кусок мяса — сделали так, чтобы вытащить было трудно, и плотно забили кормушку травой. Нору пришлось приложить усилия, чтобы достать лакомство.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, какие креативные кормушки придумывали в зоопарке для попугаев, енотов и мартышек.

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