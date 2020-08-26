«И как это есть?»: в зоопарке обед попугаев превратили в корабли и бусы

В зоопарке придумали, как птичек заставить добывать себе еду. Фото: новосибирский зоопарк

В новосибирском зоопарке придумали хитрые кормушки для попугаев. Еду им теперь дают в виде кораблей и бус.

Теперь попугаям каждый день накрывают шикарный стол из необычных композиций. Фото: новосибирский зоопарк

— Теперь добыть корм не так-то просто: птица должна сообразить, как достать аппетитный кусок, а потом еще и сделать это, приложив физические усилия, так как специальные кормушки обычно подвешивают. Также мы нанизываем фрукты и овощи на прутики и палочки, меняя последовательность и состав, стараясь усложнить задачу поиска. Чтобы добраться до вкусных зерен, попугаям и фазанам приходиться постараться, — рассказали в зоопарке. — Процедура кормления перестала быть рутинной и быстрой. Нужно найти, попробовать достать, понять какой способ удобней, надо действовать клювом, крыльями, ногами.

Теперь птички тратят на обед около часа. Фото: новосибирский зоопарк

Теперь на обед у птичек уходит почти час. Так сотрудники зоопарка решили занять делом попугаев и фазанов. Оказывается, свободное время на них плохо влияет.

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