«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки
В новосибирском зоопарке для енотов и мартышек изготовили необычные кормушки. Чтобы достать оттуда еду надо постараться. Так, в новосибирском зоопарке не дает животным лениться.
Хитрые кормушки придумали, чтобы животные не ленились. Фото: Е. Черненко.
— Емкости подвесные, идти к ним сложнее, чем по земле или неподвижному бревну. Это позволит разнообразить их физическую активность. Во-вторых, отверстия, куда кладут корм, закрываются деревянными ставенками. Животным нужно ловко действовать обеими передними лапами, чтобы достать еду. Это позволяют им реализовывать свои инстинкты. Ведь в природе животным корм никто не приносит, его нужно добывать, и на это они тратят много времени, — рассказали в зоопарке.
Животных учат охотиться за едой и не терять инстинкты. Фото: Е. Черненко.
Еноты и мартышки быстро сообразили, что к чему и уже научились ловко справляться с хитрыми кормушками.
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