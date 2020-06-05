2020-06-05T10:55:30+03:00
Общество

«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки

Животным нужно постараться, что достать оттуда вкусности
Ульяна ДЖАНКОВА
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В новосибирском зоопарке сделали хитрые кормушки. Фото: Е. Черненко.В новосибирском зоопарке сделали хитрые кормушки. Фото: Е. Черненко.
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В новосибирском зоопарке для енотов и мартышек изготовили необычные кормушки. Чтобы достать оттуда еду надо постараться. Так, в новосибирском зоопарке не дает животным лениться.

Хитрые кормушки придумали, чтобы животные не ленились. Фото: Е. Черненко.

Хитрые кормушки придумали, чтобы животные не ленились. Фото: Е. Черненко.

— Емкости подвесные, идти к ним сложнее, чем по земле или неподвижному бревну. Это позволит разнообразить их физическую активность. Во-вторых, отверстия, куда кладут корм, закрываются деревянными ставенками. Животным нужно ловко действовать обеими передними лапами, чтобы достать еду. Это позволяют им реализовывать свои инстинкты. Ведь в природе животным корм никто не приносит, его нужно добывать, и на это они тратят много времени, — рассказали в зоопарке.

Животных учат охотиться за едой и не терять инстинкты. Фото: Е. Черненко.

Животных учат охотиться за едой и не терять инстинкты. Фото: Е. Черненко.

Еноты и мартышки быстро сообразили, что к чему и уже научились ловко справляться с хитрыми кормушками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Совсем разленились»: в зоопарке еду для енотов и мартышек спрятали в хитрые кормушки
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