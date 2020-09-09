«Сказал: «Сдохни» и начал душить»: новосибирец избил девушку за то, что ее сестра — блогер

Новосибирец избил свою девушку, потому что ее сестра - блогер. Фото: Анна Кузьмина

Сестру популярного в Новосибирске блогера Софии Савенковой — Анну — жестоко избил парень. Со слов девушки, причиной конфликта стал заработок Софии. Однажды блогер рассказала подписчикам в своем аккаунте, что в месяц она зарабатывает 600 тысяч рублей.

— Это вызвало зависть у сестры моего парня. Она постоянно обзывала Софию, а мне было обидно, я за сестру заступалась. Вот только парень меня не поддерживал. Он кричал на меня, что я в очередной раз поссорила его с сестрой, — рассказала КП-Новосибирск Анна.

На выходных, 5 сентября, Анна отправилась за грибами со своим парнем, его сестрой и ее мужем в Кудряшах. После похода в лес компания отдыхала в доме сестры парня и ее мужа. Со слов Анны, сестра начала провоцировать ее на очередную ссору.

— Все началось с того, что по телевизору шла реклама нового айфона. Зашла речь о том, что якобы этот телефон только для тупых блогеров, что блогерство — это не работа и так далее. Слово за слово мы начали ругаться. Сестра моего парня стала на меня кидаться. Мой молодой человек схватил меня за руку и потащил на второй этаж. Там он завалил меня на колени, сказал, что сейчас я сдохну, и начал душить, — рассказала КП-Новосибирск девушка. — Он настолько сильно сдавил мне горло, что я успел только позвать на помощь мужа Кати и начала хрипеть, у меня пропал слух, в глазах потемнело. Прибежал муж сестры, он оттащил моего парня. Но спустя некоторое время тот снова принялся меня бить ногами по голове, потом по животу и пояснице.

Девушку душили, пока она не захрипела и не перестала видеть. Фото: Анна Кузьмина

По словам Анны, у нее отобрали телефон и силой удерживали в доме. Она умоляла ее отпустить, и вскоре ей это разрешили сделать. Девушка убежала в лес и просидела там два часа, пока подруга смогла ее забрать.

Анна говорит, что уже прошло несколько дней, самочувствие ухудшается. Сегодня она вызвала «скорую». Парень и не думает извиняться, напротив, Анна говорит, что он и его сестра угрожают ей и ее семье. По словам девушки те, кто истезал ее больше часа, теперь обещают поджечь квартиру ее родителей, а еще смеются и не верят, что их накажут.

У Анны забрали телефон и час били. Фото: Анна Кузьмина

По словам Анны, она в тот же день обратилась в полицию, написала заявление.

Девушка умоляла ее отпустить. Фото: Анна Кузьмина

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск обещали прокомментировать ситуацию позже.

Сибирячка обратилась за помощью к врачам. Фото: Анна Кузьмина

Напомним, София Савенкова - популярный блогер в Новосибирске. На ее аккаунт в Инстаграме подписаны 444 тысячи человек. София известна своими смелыми танцами в метро и других общественных местах. Сибирячка не побоялась вылить на себя молоко и упасть в снег, а еще она на спор съела торт в магазине.

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