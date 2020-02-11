2020-02-11T11:47:49+03:00
Общество

«Ну и тупость, не позорься»: молодая мама облилась молоком на морозе

Блогер выполняла абсурдные задания подписчиков, но юмор поняли не все
Надежда РЫЖКИНА
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Софья не побоялась рискнуть здоровьем. Фото: соцсетиСофья не побоялась рискнуть здоровьем. Фото: соцсети
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Софья Савенкова — новосибирская танцовщица и молодая мама двухлетней малышки. Сибирячка ведет блог в Инстаграме. Она известна тем, что предпочитает танцевать, где ей вздумается, а еще часто меняет цвет волос, причем он может быть самым неожиданным: от оранжевого до фиолетового.

На этот раз блогер выполнила самые абсурдные задания от своих подписчиков.

Сначала она облилась холодным молоком, стоя на морозе в одном купальнике, и бухнулась в сугроб. Потанцевала в банном халате и полотенце на голове в супермаркете, заползла по-пластунски в обувной магазин, потанцевала и там. А под конец попыталась засунуть в рот сырое яйцо — но оно эпично треснуло прямо во рту.

Никого не стесняясь, девушка потанцевала в магазине... Фото: соцсети

Никого не стесняясь, девушка потанцевала в магазине... Фото: соцсети

...а после заползла в торговый центр. Фото: соцсети

...а после заползла в торговый центр. Фото: соцсети

Не все подписчики поняли смысл такого послушания. Видео их шокировало.

— Расскажите смысл этого действа?

Сибирячка ответила, что ее подписчицы любят эту рубрику.

— Они любят издеваться над тобой? — недоумевали люди в комментариях.

— Хоть бы тупостью своей не позорилась, чему ребенка своего научишь?

— Друзья, а к чему все это. Может лучше что-то полезное. Помоги детскому дому там. Устрой гаражную распродажу.

— Напишут «прыгни с 10 этажа без страховки» тоже, интересно, прыгнут?

sofia_savenkovasofia_savenkova
Молодая мама из Новосибирска без страха вылила на себя молоко и поплясала в магазинах
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ИСТОЧНИК KP.RU

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