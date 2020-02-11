«Ну и тупость, не позорься»: молодая мама облилась молоком на морозе
Софья Савенкова — новосибирская танцовщица и молодая мама двухлетней малышки. Сибирячка ведет блог в Инстаграме. Она известна тем, что предпочитает танцевать, где ей вздумается, а еще часто меняет цвет волос, причем он может быть самым неожиданным: от оранжевого до фиолетового.
На этот раз блогер выполнила самые абсурдные задания от своих подписчиков.
Сначала она облилась холодным молоком, стоя на морозе в одном купальнике, и бухнулась в сугроб. Потанцевала в банном халате и полотенце на голове в супермаркете, заползла по-пластунски в обувной магазин, потанцевала и там. А под конец попыталась засунуть в рот сырое яйцо — но оно эпично треснуло прямо во рту.
Никого не стесняясь, девушка потанцевала в магазине... Фото: соцсети
...а после заползла в торговый центр. Фото: соцсети
Не все подписчики поняли смысл такого послушания. Видео их шокировало.
— Расскажите смысл этого действа?
Сибирячка ответила, что ее подписчицы любят эту рубрику.
— Они любят издеваться над тобой? — недоумевали люди в комментариях.
— Хоть бы тупостью своей не позорилась, чему ребенка своего научишь?
— Друзья, а к чему все это. Может лучше что-то полезное. Помоги детскому дому там. Устрой гаражную распродажу.
— Напишут «прыгни с 10 этажа без страховки» тоже, интересно, прыгнут?
ИСТОЧНИК KP.RU