«Девушка, вы в своем уме?»: блогерша съела на спор торт в магазине
Новосибирская танцовщица, блогер и молодая мама Софья Савенкова снова удивила подписчиков экстравагантной выходкой. Она увидела на полке в супермаркете шоколадный торт. Без всякого смущения сибирячка взяла его и стала есть прямо из упаковки. К ней подошла возмущенная работница магазина.
— Девушка, вы в своем уме? Вы оплатили это? Я сейчас полицию вызову! — закричала она. Но Софья продолжила уплетать торт с довольной ухмылкой.
Видео сибирячка выложила на своей страничке в «Инстаграме». Корреспонденту КП-Новосибирск она объяснила, что с работницей магазина обо всем договорились заранее.
— Ролик я снимала как «затравку» для батла с подписчиками. Задание было из батла с другим блогером: съесть торт в магазине без помощи рук. Потом я всё, конечно, оплатила, —рассказала Софья Савенкова КП-Новосибирск.
Шалость блогера вызвала восторг у подписчиков.
— Соня оооочень голодная была.
— Я бы не смогла так сделать. Но это выглядит очень весело!
— Так аппетитно ешь, торта хочется.
Но нашлись и те, кто юмор не оценил:
— Мне прям интересно, сколько таких безбашенных? — написали они в комментариях.
Напомним, Софья Савенкова любит эпатировать публику. Она не боится станцевать в метро, на улицах. В феврале она выполняла опасные задания от подписчиков — на морозе вылить на себя пакет молока и упасть в сугроб.
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ИСТОЧНИК KP.RU