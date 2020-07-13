2020-07-13T09:49:08+03:00
Общество

«Девушка, вы в своем уме?»: блогерша съела на спор торт в магазине

Сибирячка рассказала, что заплатила за десерт
Надежда РЫЖКИНА
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сибирячка съела торт на камеру. Фото: кадр из видео.сибирячка съела торт на камеру. Фото: кадр из видео.
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Новосибирская танцовщица, блогер и молодая мама Софья Савенкова снова удивила подписчиков экстравагантной выходкой. Она увидела на полке в супермаркете шоколадный торт. Без всякого смущения сибирячка взяла его и стала есть прямо из упаковки. К ней подошла возмущенная работница магазина.

— Девушка, вы в своем уме? Вы оплатили это? Я сейчас полицию вызову! — закричала она. Но Софья продолжила уплетать торт с довольной ухмылкой.

Видео сибирячка выложила на своей страничке в «Инстаграме». Корреспонденту КП-Новосибирск она объяснила, что с работницей магазина обо всем договорились заранее.

— Ролик я снимала как «затравку» для батла с подписчиками. Задание было из батла с другим блогером: съесть торт в магазине без помощи рук. Потом я всё, конечно, оплатила, —рассказала Софья Савенкова КП-Новосибирск.

Шалость блогера вызвала восторг у подписчиков.

— Соня оооочень голодная была.

— Я бы не смогла так сделать. Но это выглядит очень весело!

— Так аппетитно ешь, торта хочется.

Но нашлись и те, кто юмор не оценил:

— Мне прям интересно, сколько таких безбашенных? — написали они в комментариях.

Напомним, Софья Савенкова любит эпатировать публику. Она не боится станцевать в метро, на улицах. В феврале она выполняла опасные задания от подписчиков — на морозе вылить на себя пакет молока и упасть в сугроб.

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Софья Савенкова съела торт прямо с полки магазина: таким было ее задание в батле между блогерами
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ИСТОЧНИК KP.RU

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