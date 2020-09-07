В Новосибирске массово эвакуируют торговые центры из-за сообщения о минировании

Из торговых центров эвакуировали персонал и посетителей. Фото: «АСТ-54»

В понедельник, 7 сентября, из двух торговых центров эвакуировали персонал и посетителей: из «Ауры» и «Ройял Парк». Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.

— Как говорит охрана, с 7:30 люди стоят на улице, никого не пускают. Приехали пожарные и «скорая», мы подходили и спрашивали у охраны, когда пустят, сказали: «Пока бомбу не найдут», скорее всего сообщение о минировании, — рассказала КП-Новосибирск Алена.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ЧП.

Напомним, за последний месяц это уже четвертая массовая эвакуация. Ранее сообщения о минировании приходили в банки, на почту, в суды. Также массовая эвакуация была на городских ТЭЦ. Ранее тревожное сообщение не подтвердилось: взрывных устройств в помещениях этих организаций и предприятий найдено не было.

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