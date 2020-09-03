В Новосибирске эвакуировали Железнодорожный районный суд из-за сообщения о минировании

В Новосибирске эвакуировали сотрудников суда. Фото: архив КП

В четверг, 3 сентября, прокатилась новая волна сообщений о минировании. На этот раз эвакуировали Железнодорожный районный суд. Также поступает информация о том, что подобные сообщения получили и другие учреждения города. Об этом сообщают очевидцы.

— Из здания вывели всех сотрудников, полиция оцепила периметр, на месте работаю спецслужбы, — рассказали очевидцы.

В ГУ МВД по Новосибирской области пока информацию не комментируют.

Напомним, две недели подряд в Новосибирске массово эвакуировали персонал судов, банков, почты, а также ТЭЦ. Учреждения получили сообщения о минировании. Проверка показала, что угрозы жизни людям нет.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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