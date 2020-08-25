В Новосибирске эвакуировали ТЭЦ-5 после сообщения о минировании

В Новосибирске спецслужбы проводят проверку из-за сообщения о минировании. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 25 августа, прокатилась новая волна сообщений о минировании. На этот раз эвакуировали персонал ТЭЦ-5. Сначала работники подумали, что начались учения. Об этом сообщают очевидцы.

— Неизвестные по электронной почте прислали сообщение, что ТЭЦ-5 заминирована. На место прибывают спецслужбы, — рассказывают работники паблику «АСТ-54».

Очевидцы утверждают, что эвакуировали не только работников ТЭЦ-5, но и персонал других подразделений СГК.

— По данному сообщению проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В СГК прокмментировали ЧП.

— На электронные адреса приемных ТЭЦ поступили сообщения о минировании. Проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах работают представители силовых структур, - рассказали КП-Новосибирск в компании.

Напомним, на прошлой неделе по Новосибирску прокатилась волна сообщений о минировании. Тогда эвакуировали персонал суда, банков, почты.

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