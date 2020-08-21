Новосибирск второй день подряд накрывает волна сообщений о минировании

В Центральный районный суд не пускают людей. Фото: читатель КП-Новосибирск
В пятницу, 21 августа, в Центральный районный суд вновь поступило сообщение о минировании здания. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
— Сейчас Центральный суд закрыт. Пока еще никого, как и вчера, не запускают. Стоит «Скорая помощь», работают пожарные, — рассказал источник.
На месте работают спецслужбы
Также очевидцы передают, что в центре города эвакуировали работников "Ростелекома", почты России и Сбербанка. Рядом также дежурят много пожарных машин и «скорых», передают очевидцы.
Работников почты тоже эвакуируют. Фото: очевидец
Напомним, волна сообщений о минировании накрывает Новосибисрк второй день подряд. 20 августа. Также был «заминированы» суды, почта, больницы, банки и даже детские сады. Взрывоопасных устройств в них не было обнаружено.
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