Новосибирск второй день подряд накрывает волна сообщений о минировании

В Центральный районный суд не пускают людей. Фото: читатель КП-Новосибирск

В пятницу, 21 августа, в Центральный районный суд вновь поступило сообщение о минировании здания. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

— Сейчас Центральный суд закрыт. Пока еще никого, как и вчера, не запускают. Стоит «Скорая помощь», работают пожарные, — рассказал источник.

На месте работают спецслужбы

Также очевидцы передают, что в центре города эвакуировали работников "Ростелекома", почты России и Сбербанка. Рядом также дежурят много пожарных машин и «скорых», передают очевидцы.

Работников почты тоже эвакуируют. Фото: очевидец

Напомним, волна сообщений о минировании накрывает Новосибисрк второй день подряд. 20 августа. Также был «заминированы» суды, почта, больницы, банки и даже детские сады. Взрывоопасных устройств в них не было обнаружено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали детские сады и больницы

АТК региона проводит проверку зданий (подробнее)