Организатору вечеринки в Академгородке, где крыша рухнула на людей, отменили домашний арест

ЧП произошло ночью. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске, сегодня, 4 сентября, одному из организаторов вечеринки в Академгородке, где под обломками рухнувшей крыши погибла девушка, изменили меру пресечения. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в Следственном комитете.

— Следователи изменили меру пресечения Антону Шматову. С февраля мужчина находился под домашним арестом, теперь же он будет находиться под подпиской о невыезде, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла ночью 2 февраля. Во время вечеринки в здании в Академгородке рухнула крыша, под обломками оказались пять человек. Одна девушка погибла, двоих доставили в больницу с серьезными травмами, еще двоих отпустили домой после осмотра медиков.

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