«Мамочка, как мне спуститься?»: новосибирская школьница сломала ногу, прыгая по гаражам

Девочке наложили шину на ногу и помогли спуститься.

В Новосибирске 11-летняя школьница сломала себе ногу, прыгая по гаражам. Произошло это вечером 1 сентября, на улице Тульской. Сломав ногу, девочка осталась на крыше, не могла пошевелиться. На выручку ей прибыли спасатели МАСС.

—Девочка сидела на крыше гаража. Ее мама находилась внизу. Спасатели по раздвижной лестнице поднялись на гаражи, осмотрели ногу ребенка и наложили шину. Уложив девочку на эвакуационные носилки, они аккуратно спустили ее с крыши и передали бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС.

Напомним, 24 августа 15-летняя школьница сорвалась с крыши недостроенного коттеджа, когда гуляла там со своими друзьями. Спасатели помогли отнести пострадавшую девушку к машине «скорой помощи».

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