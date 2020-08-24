В Новосибирске школьница сорвалась с недостроенного коттеджа на глазах друзей

Девочку увезли в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советском районе Новосибирске произошло ЧП. Со второго этажа недостроенного здания на улице Софийская сорвалась 15-летняя девочка. Это произошло на глаза у друзей 23 августа. Спасатели МАСС помогли врачам «скорой» доставить девочку до машину. Ее с травмами госпитализировали в больницу.

— Девушку доставили в областную больницу с сотрясением головного мозга, под вопросом — перелом челюсти, — сообщила КП-Новосибирск главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

В полиции КП-Новосибирск рассказали, что произошло.

— В полицию поступило сообщение о доставленной в больницу девушке. По предварительной информации, она находилась в компании друзей вечером на недостроенном доме, коттедже. По предварительной информации, девочка оступилась. Проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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