Власти Новосибирска хотят закрыть рынок на Малыгина из-за антисанитарии и свалки рядом

Власти уверены, что такая торговля сильно вредит экологии и живущим рядом людям. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мэрия Новосибирска пытается закрыть стихийный Малыгинский рынок и свалку, образовавшуюся рядом с ним. Власти уверены, что такая торговля сильно вредит экологии и живущим рядом людям.

— О неблагоприятной экологической обстановке на территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам на ул. Малыгина, сообщили жители домов № 25, 25/1 и депутаты Заксобрания Новосибирской области. 25 августа специалисты комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска и администрации Ленинского района выявили многочисленные нарушения действующего санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, природоохранного законодательства, — сообщили в мэрии города.

На рынке, располагающемся по адресу улица Малыгина 13а, торгуют овощами прямо с грузовых авто- рефрижераторов. Испорченные продукты и упаковки сталкивают трактором в близлежащий обводненный лог. Отходы образовали там свалку, зловоние от которой ощущают местные жители. Кроме того, там, на территории бывшей военной части, содержат и пасут более 50 голов крупнорогатого скота, из-за чего ко всему прочему добавляется и запах навоза.

Письмо с просьбой принять меры и наказать виновных направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, управление ветеринарии Новосибирской области, Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, администрацию Новосибирского района Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о потасовке, произошедшей на этом рынке в октябре 2019 года. По словам очевидцев, в драке участвовали около 200 человек. Потом местные торговцы рассказали журналистам о том, что рынке процветает рэкет, который и стал причиной случившегося.

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