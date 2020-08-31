«Огонь стоял бешеный»: в Новосибирске загорелся дом в Октябрьском районе

Видео происходящим опубликовали очевидцы в соцсетях. Фото: Кадр из видео

Поздним вечером в Новосибирске 31 августа произошел еще один пожар. Загорелся строящийся дом в СНТ «Почетный Ветеран». Видео происходящим опубликовали очевидцы в соцсетях.

— На территории СНТ «Почетный Ветеран» горел строящийся дом. Пожарные его потушили, но огонь просто бешеный стоял, почти все сгорело, — рассказывает на видео, опубликованном в паблике «АСТ-54», его автор.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще два пожара. В Ленинском районе загорелся двухэтажный дом: когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью охватил кровлю. Тушили пламя при помощи катера. А в Заельцовском районе прямо на проезжей части загорелась «ГАЗель».Пожарные за несколько минут перекрыли газовый баллон в машине, а потом потушили ее.

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