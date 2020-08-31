«Вся кабина была в огне»: в Новосибирске загорелась «ГАЗель»

Вечером в Заельцовском районе Новосибирска загорелась «ГАЗель». Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

Вечером в Заельцовском районе Новосибирска загорелась «ГАЗель». Фотографии произошедшего очевидцы разместили в соцсетях.

— Сообщение о возгорании машины на улице Кропоткина поступило в пожарную охрану около половины девятого вечера. Когда расчеты прибыли на место, кабине автомобиля была уже полностью в огне. За несколько минут спасатели перекрыли газовый баллон в машине и ликвидировали открытое горение. Огнем поврежден моторный отсек, кабина и обшивка будки на площади 5 квадратных метров. Внутри салона никого не было, в результате случившегося никто не пострадал, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В паблике «АСТ-54» очевидцы написали, водитель вспыхнувшей машины был в этот момент рядом с ней.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 17 августа, возле дома в Ленинском районе Новосибирска загорелась «Тойота Премио». Иномарку быстро потушили прибывшие пожарные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кто-то ее поджег?»: иномарка загорелась во дворе дома в Новосибирске

Хозяйка машины не пострадала (подробнее).