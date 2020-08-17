«Кто-то ее поджег?»: иномарка загорелась во дворе дома в Новосибирске

Пожарные оперативно потушили огонь. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Ночью в понедельник, 17 августа, возле дома в Ленинском районе Новосибирска загорелась «Тойота Премио». Иномарку быстро потушили прибывшие пожарные.

— В 03:33 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Планировочная в Ленинском районе Новосибирска. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений транспортное средство было полностью в огне. За 6 минут пожар ликвидирован, пострадавших нет. Хозяйка авто находилась на месте происшествия, также не пострадала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причины и обстоятельства пожара пока не выяснены, их установят дознаватели.

Напомним, ранее в Новосибирске 27 июля после ДТП загорелось такси: внутри был водитель. К счастью, мужчину успели спасти очевидцы.

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